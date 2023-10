Schifani “Sulla riforma per la gestione dei rifiuti andrò avanti”

PALERMO (ITALPRESS) - Rispetto alla riforma sui rifiuti e alla realizzazione dei termovalorizzatori, “sicuramente non c'è un clima semplice. Giorni fa ho scoperto di una norma introdotta a mia insaputa che sostanzialmente ne avrebbe limitato la possibilità di realizzazione. Assieme ad altri eventi, registro una atmosfera di non grande entusiasmo su un tema che non voglio definire scottante ma potrebbe diventarlo”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a margine del seminario internazionale della Fondazione Marisa Bellisario che si è tenuto oggi al Convitto nazionale di Palermo. “Non sono abituato a lanciare allarmi - ha aggiunto -, andrò avanti naturalmente con il consenso dei siciliani, con la mia maggioranza che mi ha sostenuto, e con il governo nazionale che a breve dovrebbe conferirmi poteri straordinari per realizzare di questa grande opera che risolverà definitivamente un problema ormai non più rinviabile che quello della emergenza rifiuti. I siciliani hanno il diritto di vivere in un ambiente pulito, igienico e non pericoloso”. col3/vbo/gsl