Schifani “Ruolo Irfis di grande rilievo, è braccio operativo Regione”

PALERMO (ITALPRESS) - "Nella crescita dell'economia un ruolo di grande rilievo ha svolto e svolge Irfis Finsicilia. In questi anni ne è stato rilanciato il ruolo nel servizio delle imprese, dei professionisti, dei giovani e delle giovani, delle famiglie, soprattutto di quelle economicamente più bisognose; rafforzata la governance, ampliata la gamma degli interventi finanziari attraverso il trasferimento di fondi regionali ed extraregionali, facendo così di Irfis Finsicilia un vero e proprio braccio operativo della politica economica del Governo regionale". Così il presidente della Regione, Renato Schifani, nel corso del suo intervento al convegno Anfir dal titolo 'Le finanziarie a sostegno delle politiche economiche delle Regioni', nella sede dell'Assemblea Regionale Siciliana, a Palazzo dei Normanni, a Palermo. "Se Irfis Finsicilia è stato uno straordinario strumento per affrontare la crisi economica post-pandemica, in quella fase ha assunto un'organizzazione e profili procedurali che oggi la pongono all'avanguardia nella gestione della finanza agevolata e della innovazione finanziaria in collaborazione con le principali istituzioni bancarie regionali con quelle nazionali, a partire dal Cassa Depositi e Presititi - afferma Schifani -. Innovazione finanziaria che trova nei Basket Bond, recentemente varati dal Governo regionale, uno strumento capace di attivare risorse pubblico-private a sostegno del sistema imprenditoriale che sovente non riesce a trovare soluzioni nella tradizionale offerta creditizia. Il Fondo Sicilia costituito nel 2018 ed oggi rafforzato finanziariamente attraverso i continui rientri può garantire continuità di sostegno alla finanza d'impresa, all'innovazione tecnologica, al rafforzamento del turismo, ma anche alla solidarietà. La prospettiva innovativa della gestione dei fondi di coesione deve inoltre rappresentare l'opportunità per l'impiego tempestivo delle risorse europee e nazionali affidate alla Sicilia".