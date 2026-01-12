Schifani “Pronto soccorso appesantiti da assenze dei medici di base e festività”

PALERMO (ITALPRESS) - "Sui pronto soccorso è chiaro che si è realizzata anche una coincidenza anomala quella di questi ponti che si sono susseguiti, che hanno indotto legittimamente e non, molti medici di base ad essere assenti dal loro posto di lavoro, questo magari ha appesantito una vicenda già di per sé, era notevolmente pesante per il tipo di virus". Lo dice Renato Schifani, presidente della Regione siciliana, a margine dell'inaugurazione della casa della comunità, a Monreale, in provincia di Palermo. "Certo, anche questi ponti non hanno aiutato, questo non vuole essere un alibi, naturalmente. È chiaro che sui pronto soccorso, sull'emergenza, occorre lavorare intensamente. Faremo questo, è uno dei punti programmatici della mia azione di governo - continua Schifani -. I fatti di questi giorni ci invitano, ci spronano ad un'ulteriore maggiore rigore e presenza, anche se tengo a ribadire che sono orgoglioso della qualità umana, sanitaria e parasanitaria dei nostri rappresentanti".