“Sostituire Miccichè? Sono fortemente concentrato sul mio ruolo, ho sempre lavorato sul presente mai sul domani, quando ci sono delle cariche istituzionali in corso non è corretto parlare del dopo, per rispetto del ruolo che stanno svolgendo”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia Renato Schifani, ospite della rubrica di Claudio Brachino “Primo Piano”, per l’agenzia di stampa Italpress, rispondendo alla domanda se intenda prendere il posto dell’attuale presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Quanto invece al presidente della Regione, Schifani ha sottolineato: “Continuo a credere in Musumeci, sta facendo bene e per quanto mi riguarda può essere ancora il futuro candidato perché è una persona seria e competente – ha aggiunto -. Il rimpasto in Sicilia? L’ho appreso dalla stampa. Devo dire comunque che l’unica donna in giunta era espressa da Forza Italia, mi attenderei che gli alleati possano dare loro una rappresentanza femminile”.

(ITALPRESS).