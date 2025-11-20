Schifani “Mozione di sfiducia? Dirò in aula il mio pensiero”

PALERMO (ITALPRESS) - "Mi risulta che le opposizioni stiano ancora raccogliendo le firme sulla mozione di sfiducia. Ieri hanno fatto la conferenza stampa senza avere le firme: le raccoglieranno, poi noi faremo la nostra parte e diremo il nostro pensiero politico in Aula. Sono assolutamente sereno". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a margine dell'Assemblea pubblica di Sicindustria, tenutasi a Villa Igiea a Palermo. xd8/vbo/mca1