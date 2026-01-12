Home Video News Pillole Schifani “La Casa della Comunità di Monreale sarà un polmone per gli...
Schifani “La Casa della Comunità di Monreale sarà un polmone per gli ospedali”
PALERMO (ITALPRESS) - "La settimana inizia bene con un dato di fatto concreto, la realizzazione di una struttura di quella sanità così intermedia, di frontiera, che servirà da polmone per evitare da un lato l'intasamento degli ospedali quando non ve ne sarà bisogno, dall'altro lato una corretta assistenza nei confronti dei pazienti". Così Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, a margine dell'inaugurazione della casa della comunità, a Monreale, in provincia di Palermo. xd6/pc/mca1