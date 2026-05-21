Schifani “In Sicilia avvio lavori termovalorizzatori ad aprile 2027”

PALERMO (ITALPRESS) - "Abbiamo superato tante difficoltà: siamo partiti senza Piano rifiuti e oggi abbiamo approvato i termovalorizzatori. I progetti sono stati presentati e saranno poi autorizzati dalle procedure, quindi inizieranno i lavori: il cronoprogramma prevede di cominciarli nella primavera del 2027 e finirli a fine 2028". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, a margine della presentazione, a Palazzo d'Orleans, dei progetti definitivi per i termovalorizzatori di Palermo e Catania. xd8/col3/mca1