Schifani “Destinare beni confiscati alla mafia a centri antiviolenza”

PALERMO (ITALPRESS) - La proposta della presidente della Fondazione Marisa Bellisario, Lella Golfo, di destinare alcuni degli immobili confiscati mafia a centri antiviolenza “è un appello che la Regione accoglie con convinzione e responsabilità. Recentemente sono stati assegnati alla Regione alcuni immobili da parte dell'Agenzia dei beni confiscati per cui verificheremo la compatibilità di utilizzazione per questo fine”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a margine del seminario internazionale della Fondazione Marisa Bellisario che si è tenuto oggi al Convitto nazionale di Palermo. “Ci confronteremo con il prefetto Bruno Corda – ha proseguito -, ma da parte della Regione c'è la massima disponibilità a fare in modo che una quota di questi immobili siano destinati a tale fine. Abbiamo bisogno di dare un esempio morale ma anche materiale”. col3/vbo/gsl