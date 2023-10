Schifani “Con Irfis massimo impegno per sostenere le imprese”

PALERMO (ITALPRESS) - "Con Irfis abbiamo fatto e stiamo facendo moltissimo per sostenere le imprese, anche con aiuti contro il caro-bollette. Stiamo sostenendo la formazione di nuove imprese giovanili, anche quelle femminili con contributi a volte a tasso zero. La nostra politica è una politica liberale, che guarda all'impresa come economia di crescita in un territorio in cui c'è molta disoccupazione che può essere risolta soltanto se c'è un'economia sana, un'impresa sana che dà lavoro stabile". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a margine del seminario internazionale della Fondazione Marisa Bellisario che si è tenuto oggi al Convitto nazionale di Palermo.