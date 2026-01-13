Schifani “13,8 milioni per aeroporto di Trapani, scalo all’avanguardia”

PALERMO (ITALPRESS) - "La nostra visione è quella di uno scalo all'avanguardia. La politica di questo governo sui piccoli aeroporti è molto precisa e va proprio in questa direzione. A Trapani realizzeremo da qui a circa un anno un miglioramento infrastrutturale che porterà più sicurezza, più efficienza, più comfort e più qualità nei servizi, sempre in un'ottica di sostenibilità ambientale. E si tratta di investimenti che si aggiungono a quelli già portati avanti per aumentare le tratte. Tutto questo ne aumenterà il valore, anche in vista della privatizzazione della gestione". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a Palazzo d'Orleans, a margine della conferenza stampa di presentazione del piano di interventi di miglioramento e riqualificazione dell'aeroporto "Vincenzo Florio" di Trapani-Birgi.