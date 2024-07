ROMA (ITALPRESS) – La più lunga stagione della storia della Formula 1 prosegue con altre tre gare in Europa: le prime due – Ungheria e Belgio – prima della pausa estiva e la terza – Olanda – al ritorno in pista. Per questi tre appuntamenti Pirelli utilizzerà tutte le mescole che fanno parte della gamma 2024. Si comincia a Budapest – dal 19 al 21 luglio – con il tris più soft, composto dalla C3 come Hard, dalla C4 come Medium e dalla C5 come Soft. Una settimana più tardi si va in scena su una delle piste più affascinanti e impegnative con una vasta tipologia di curve e alcune importanti compressioni determinate dall’altimetria, quella di Spa-Francorchamps, dove si utilizzerà la combinazione di mescole centrali: C2 come Hard, C3 come Medium e C4 come Soft. Infine, a Zandvoort, tracciato molto severo e caratterizzato da due curve sopraelevate e dove si corre dal 23 al 25 agosto, si passa al trio più duro, usato ad esempio ieri a Silverstone: C1 come Hard, C2 come Medium e C3 come Soft.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

