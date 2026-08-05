Scappano all’alt della Polizia e finiscono con l’auto nel Po, due dispersi a Torino

TORINO (ITALPRESS) – Un inseguimento nel centro di Torino fra una volante della Polizia e un’auto, un’Audi A3, che ha finito la propria fuga nelle acque del Po in corso Moncalieri, a ridosso del ponte Umberto I. Erano quattro le persone all’interno della vettura: uno è stato fermato dopo avere raggiunto la sponda opposta a nuoto e si trova piantonato in ospedale, un altro è riuscito a scappare, mentre gli altri due risultano dispersi e sono in corso le ricerche da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco.

Le operazioni di ricerca sono iniziate alle 23,50 di ieri sera: sono 11 le squadre impiegate finora, per un totale di 25 unità. L’auto questa mattina è stata riportata a riva. L’inseguimento è scaturito quando gli occupanti dell’Audi non si sono fermati al segnale di alt della Polizia, che stava effettuando dei controlli di routine nella zona del Monte dei Cappuccini. Ancora adesso sono in corso le attività di ricerca dei due dispersi lungo il corso del Po, con l’utilizzo di mezzi aerei e nautici.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

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