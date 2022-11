Scaccabarozzi “Una rete di competenze per aiutare i minori”

"Il nostro obiettivo è creare una rete di competenze per fare emergere le problematiche legate all'infanzia e le soluzioni affinchè gli adolescenti siano protagonisti del mondo di domani". A dirlo Massimo Scaccabarozzi, direttore del Think Tank "On Radar" della Fondazione Internazionale Menarini, a margine dell'incontro "Infanzia bruciata. Aiutiamoli a sorridere". xl3/fsc