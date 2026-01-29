Sberna “Eredità De Gasperi è Europa che garantisce pace”

ROMA (ITALPRESS) - “L’eredità di De Gasperi, un’europeista convinto e un italiano convinto che ha voluto l’Europa, e’ quella di un’Europa che garantisse la pace. Questo è il messaggio più grande che ci lascia”. Così Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo, in occasione dell’evento“L’eredità di De Gasperi: l’Europa della difesa della libertà”, con la presidente Roberta Mestola. “Credo che il modo migliore per espletare il lavoro di noi parlamentari - aggiunge - sia proprio quello di confrontarci con i ragazzi, capire quali sono le loro esigenze e tentare di tradurle in azioni concrete per il loro futuro e di tutti i cittadini europei. Per De Gasperi libertà e sicurezza non sono mai state in contrapposizione, oggi parliamo di difesa come un tema tecnico, ma per lui difesa significava non dipendere dagli altri per essere liberi”. xb1/tvi/gtr