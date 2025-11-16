Sbardella “In Sicilia maggioranza coesa, arriveremo a fine legislatura”

PALERMO (ITALPRESS) - "Stiamo festeggiando tre anni di governo Meloni con ottimi risultati: siamo il terzo governo della Repubblica per record di durata e mi piace ricordare che i primi due sono di Berlusconi". Lo sottolinea il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Luca Sbardella, a margine del convegno '3 anni di governo Meloni. 3 anni di risultati' al Palermo Marina Yachting. "In Sicilia - aggiunge - ci stiamo prestando a mettere a punto una manovra finanziaria sempre improntata alle linee guida che ci siamo dati in termini di sviluppo economico, necessità di affrontare le emergenze e occuparci del sociale: la maggioranza è coesa malgrado i fatti degli ultimi tempi, ma non avremo problemi ad approvare la finanziaria nei tempi tecnici. Spaccature non ce ne sono: arriveremo tranquillamente alla fine della legislatura e governeremo anche in quella successiva". xd8/vbo/mca2