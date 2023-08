CAGLIARI (ITALPRESS) – La lotta alla cavallette che la Regione sta portando avanti funziona ed è stata presa ad esempio dal noto entomologo, Claudio Venturelli che ha potuto visitare il Centro di controllo di Noragugume dove ha incontrato gli esperti di Laore e della Regione. La Sardegna ha una macchina organizzativa e operativa precisa e all’avanguardia. Parole che sono state particolarmente apprezzate dall’Assessore dell’Agricoltura, Valeria Satta. “Sono molto soddisfatta delle parole dell’entomologo Venturelli che prende come esempio positivo e vincente l’organizzazione della Regione Sardegna sulla lotta alle cavallette, ha sottolineato l’esponente della Giunta Solinas”.

“Se Claudio Venturelli, entomologo nel Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl della Romagna e divulgatore scientifico su riviste nazionali e internazionali è rimasto colpito dall’organizzazione della macchina Regionale, avendola anche personalmente visitata, non può che farci provare grande soddisfazione, ribadisce l’assessore Satta, dopo che anche la FAO, massima esperta mondiale si era complimentata per l’accuratezza lavoro”. “Il gioco di squadra è stato vincente e i risultati si sono presto visti. Continueremo con sinergia per combattere la piaga delle cavallette. Un nemico dei nostri agricoltori e allevatori sardi”.

foto: Agenzia Fotogramma

