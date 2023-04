CAGLIARI (ITALPRESS) – L’Assessore dell’agricoltura, Valeria Satta, ha convocato ieri l’AARS-Associazione allevatori della Regione Sardegna, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative del comparto, e l’Agenzia Agris.

“La priorità – afferma l’assessore Satta – è ovviamente la salvaguardia del personale. Insieme al direttivo e alle sigle abbiamo affrontato la questione relativa all’intervenuta riduzione degli stanziamenti all’associazione. Abbiamo convenuto della necessità di una integrazione dei fondi, con una misura che consentirà, in prima istanza, di garantire la copertura finanziaria per tutto il 2023 per la salvaguardia dell’impiego dei 30 dipendenti per i quali è stato richiesto l’intervento. Per quanto riguarda invece il prossimo anno, se l’Associazione dovesse averne necessità, alla luce di nuove eventuali richieste di Agris, non mancherà la giusta e doverosa attenzione da parte della Regione. Ciò che è certo – conclude l’assessore dell’Agricoltura – è che non ci sarà nessun licenziamento da parte di Aars dovuto a mancanza di risorse”.

– foto: ufficio stampa Regione Sardegna

(ITALPRESS).