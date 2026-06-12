SASSUOLO (ITALPRESS) – Alberto Aquilani è ufficialmente il nuovo allenatore del Sassuolo. “Sono molto contenta di questa scelta. In realtà, si tratta anche di un gradito ritorno, visto che come calciatore ha indossato la maglia neroverde nel 2017. Da allora siamo cresciuti entrambi e penso che, insieme, potremo scrivere nuovi entusiasmanti capitoli di storia della nostra squadra”, ha dichiarato Veronica Squinzi, amministratore delegato di Mapei e vicepresidente del Sassuolo. Nel 2017 da calciatore Aquilani collezionò 16 presenze e 1237 minuti con la maglia neroverde.

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