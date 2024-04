SASSARI (ITALPRESS) – “La candidatura di Giuseppe Mascia a Sassari, dopo quello di Massimo Zedda a Cagliari, è un altro tassello importante per il campo progressista”. Così la presidente della Regione Alessandra Todde dopo l’ufficialità della candidatura a sindaco di Sassari del segretario provinciale del Pd, Giuseppe Mascia, dove correrà con il Campo Largo per le elezioni dell’8 e 9 giugno. Mascia ha presentato oggi la sua candidatura, arrivata dopo aver superato la concorrenza di Gianfranco Ganau, già sindaco della città ed ex presidente del Consiglio regionale. “La scelta è stata plurale, unitaria e collegiale – ha aggiunto Todde – Sono orgogliosa che in Sardegna la nostra coalizione, dopo la vittoria dello scorso 25 febbraio, continui a presentarsi unita, confermando la volontà di essere una seria e credibile alternativa al centrodestra”.

