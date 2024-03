MILANO (ITALPRESS) – Il campione di categoria 2023, Gianluca Saresera, ha iniziato la nuova stagione raccogliendo nel Rally del Lazio-Cassino (primo appuntamento stagionale del Trofeo Italiano Rally ma valevole anche per la Coppa Rally ACI Sport della ottava zona) il maggior bottino fra gli iscritti al Pirelli Star Rally4 TIR 2024. Saresera l’ha spuntata proprio sulla speciale conclusiva, dove Antonio Pascale, che in quel momento lo precedeva di 7″, ha perso quasi un minuto scivolando al sesto posto di categoria. Il pilota di Cusano Mutri ha comunque confermato di uno degli avversari più pericolosi per il bresciano nella corsa al Pirelli Star Rally4 TIR 2024. A imporsi a Cassino fra le Rally4 davanti a Saresera è stato comunque Simone Taglienti, iscritto solo alla ottava zona del Trofeo Pirelli Accademia CRZ, che grazie alla sua splendida prova si è anche aggiudicato il primo dei due premi in denaro messi in palio da Pirelli in questa gara. Poca fortuna, invece, per gli altri iscritti al Pirelli Star Rally4 TIR 2024.

Da sottolineare anche il successo assoluto nel Rally del Lazio da parte di Giuseppe Testa (Skoda Fabia): il vincitore della Coppa Italia Rally 2023 è così anche il primo leader stagionale della Zona 8 (quella che copre il centro sud dal Lazio alla Calabria) del Trofeo Pirelli Accademia CRZ 2024. Nel weekend si sono disputati anche altri due rally valevoli per le Coppe Rally di Zona, ed in entrambi i casi la vittoria assoluta è andata a piloti iscritti al Trofeo Pirelli Accademia CRZ che hanno esaltato le prestazioni dei loro Pirelli PZERO completandone l’en-plein nel weekend: tre vittorie assolute su tre.

Al Rally Vigneti Monferrini, valevole per la Zona2 ligure-piemontese, successo per Elwis Chentre (Skoda Fabia) in coppia con Federico Boglietti. Invece al Camunia Rally, valevole per la Zona 3 che copre la Lombardia, la vittoria è andata a Ilario Bondioni (Skoda Fabia) affiancato da Maria Panteghini.

