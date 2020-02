“La mobilità delle persone, per finalità di studio e lavoro, rappresenta un importante elemento di sviluppo economico e sociale, in quanto strumento per la crescita delle competenze professionali, per la valorizzazione delle risorse umane e per la creazione di nuove e migliori opportunità lavorative”. Lo ha dichiarato l’assessore della Regione Sardegna a Lavoro e Cooperazione sociale, Alessandra Zedda, in apertura dei lavori del seminario di presentazione dei risultati raggiunti dal programma “Maistru Torra”.

L’iniziativa, finalizzata all’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, permette agli interessati di arricchire il proprio bagaglio culturale e professionale e contribuisce a far crescere la produttività e la competitività delle imprese sarde. “Maistru Torra” è un’esperienza di lavoro in Italia o all’estero, in aziende o enti pubblici e privati che operano nei settori del turismo sostenibile, ambientale e culturale, agroalimentare, energie rinnovabili, biotecnologie e nuove tecnologie.

“Gli stage all’estero sono necessari nelle prospettive occupazionali in un mercato del lavoro che richiede maggiore flessibilità e capacità di adattamento ai cambiamenti. L’esigenza di rafforzare le politiche attive a supporto della mobilità interregionale e transazionale per la realizzazione di work-experiences presso aziende, enti, organizzazioni pubbliche o private, in realtà nazionali ed estere, è una priorità per questa giunta regionale”, ha sottolineato l’assessore al Lavoro, Alessandra Zedda.

“Saranno sostenute tutte le iniziative che prevedono la realizzazione di azioni innovative in termini di valorizzazione delle risorse umane e sviluppo socio-economico, in grado di far emergere i talenti, individuare e replicare le best practices nella nostra Isola”, ha aggiunto Zedda.

Il programma, finanziato dalla Regione per la realizzazione delle azioni progettuali, l’indennità di frequenza prevista per i disoccupati e gli incentivi alle imprese, è affidato, sul piano gestionale, a Ifold (Istituto Formazione Lavoro Donne) che si è occupato di supportare i partecipanti dall’inizio alla fine del percorso: prenotazione del volo e dell’alloggio, stipula delle convenzioni per il vitto e accordi con l’impresa ospitante per questioni logistiche e organizzative.

La rete degli organismi ospitanti – 120 in tutto – comprende parchi naturali, strutture ricettive e museali, organizzazioni di categoria come camere di commercio italiane ed estere, Confesercenti, Confcommercio, associazioni come la Fasi (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia), enti pubblici e imprese in Italia e in Europa.

“‘Maistru Torra’ è uno strumento di formazione capace di dare la possibilità a chi è disoccupato di conoscere contesti lavorativi nuovi e agli imprenditori di creare relazioni utili per proporsi sui mercati globali. La mobilità dei lavoratori è un fattore irrinunciabile di crescita personale e professionale a vantaggio della nostra economia”, ha concluso l’esponente della giunta Solinas.

(ITALPRESS).