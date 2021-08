CAGLIARI (ITALPRESS) – Il presidente Solinas, dopo il vertice di maggioranza di ieri sera, ha annunciato che la seconda parte della legislatura sarà orientata allo sviluppo di strategie e programmi per consentire alla coalizione da lui guidata di proporsi come guida credibile per il governo della Sardegna anche nella prossima legislatura. La riunione con i capigruppo e il presidente del Consiglio Michele Pais è servita poi a indicare le linee guida per il prosieguo dell’attuale legislatura, con particolare focus sul prossimo assestamento di bilancio. A tal proposito era presente anche l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino, con il capo della Giunta che ha precisato come la seconda parte della legislatura sarà orientata allo sviluppo di strategie e programmi per consentire alla coalizione da lui guidata di proporsi come guida credibile per il governo della Sardegna anche nella prossima legislatura. “Una coalizione che il presidente Solinas guiderà ancora e che intende rafforzare per garantire alla Sardegna gli strumenti della ripresa economica e sociale che lascerà alle spalle l’attuale momento di difficoltà”.

(ITALPRESS).