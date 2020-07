CAGLIARI (ITALPRESS) – “Il Filming Italy Festival per noi è un segno di speranza. Riapriamo l’isola e la riapriamo con una grande manifestazione che può qualificare la Sardegna nel mondo”. Così il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas ha introdotto il Filming Italy Festival nella conferenza di presentazione alla quale hanno partecipato anche l’assessore Gianni Chessa, e gli attori Matt Dillon, Ilenia Pastorelli e Maria Isabel Diaz Lago. La kermesse sul cinema si svolge al Forte Village dal 22 al 26 luglio e vede la partecipazione di numerosi ospiti internazionali. “Questo può candidare la Sardegna come luogo di produzione e set cinematografico permanente – ha proseguito Solinas – Abbiamo bisogno di qualificare la nostra immagine che va oltre quella balneare, per far si che la Sardegna possa essere un luogo turistico a 360 gradi per 365 giorni l’anno. Volevamo qualificare la Sardegna come covid free all’ingresso dei porti e degli aeroporti, con dei certificati che attestassero l’assenza del virus. Al Forte Village lo hanno fatto per questo evento garantendo dei test all’ingresso che rendono il villaggio completamente sicuro”.

Felice della partecipazione anche Matt Dillon: “E’ bello essere in Sardegna, è un posto dove ho sempre sognato di venire. Vorrei dire un paio di cose su questo periodo di lockdown. Sono rimasto impressionato dalla cooperazione degli italiani, è una cosa bella, l’Italia è unita. Sento l’Italia come una seconda casa. La Sardegna è un posto bellissimo e spero di lavorarci in futuro”. Anche l’assessore Chessa ha voluto salutare l’evento: “E’ un’opportunità per mettere la Sardegna in vetrina nel mondo. La Sardegna ha bisogno di qualità, l’isola offre molto”.

