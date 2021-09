CAGLIARI (ITALPRESS) – “Gli argomenti contenuti nel testo della legge omnibus sono troppo importanti per dilatare i tempi. Dobbiamo accelerare l’iter per consentire all’Aula di approvare la proposta di legge entro i primi giorni di ottobre”. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais nel porgere un appello ai gruppi consiliari affinchè la variazione di bilancio e i ristori contenuti all’interno della legge 284 arrivino al più presto in aula. La dilazione dei tempi rischia infatti di far uscire dalla manovra da 300 milioni numerosi provvedimenti urgenti di sostegno all’emergenza roghi e non solo. “Il rischio è altissimo – ammonisce Pais – Questi fondi, se la legge non dovesse essere approvata con la massima celerità, rischiano di andare in economia. Dobbiamo fare in fretta per evitare che il testo approvato troppo tardi sia inefficace e inapplicabile”.

