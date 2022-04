CAGLIARI (ITALPRESS) – “L’obiettivo è raggiungere l’80% di differenziata in tutto il territorio entro il 2022. Abbiamo studiato un sistema di premialità e penalità per i Comuni, di cui Cagliari è stata pioniera. La Regione ha deciso di attivare il sistema della tariffazione puntuale su tutto il territorio regionale a partire dal 2023. Non sarà obbligatorio per i Comuni, ma sarà conveniente per chi lo adotterà”. Così l’assessore regionale dell’Ambiente, Gianni Lampis, presentando il nuovo sistema di tariffazione puntuale introdotto dalla Regione sulla scia di quanto già fatto a Cagliari un anno fa dal sindaco Paolo Truzzu. “Pensiamo che questo sistema ci consentirà di raggiungere un risultato ambientale e al contempo garantire un premio ai cittadini che fanno bene la raccolta differenziata – ha spiegato l’esponente della Giunta – Questo sistema di premialità andrà a regime a partire dal 2024 per dare il tempo ai Comuni di organizzarsi. I costi di organizzazione possono essere poi compensati dai minori costi che le amministrazioni affronteranno per lo smaltimento del secco, che incide per il 25% del totale”. La premialità prevede uno sconto in tariffa del 25% per il 70% di raccolta differenziata raggiunta e uno sconto del 50% per l’80% raggiunto.

“Questo tipo di raccolta può aiutarci a raggiungere gli obiettivi prefissati. Stiamo mettendo in campo tutte le iniziative per accompagnare quelle comunità che ancora non hanno numeri sufficienti sulla differenziata” ha chiosato Lampis. A Cagliari è già attiva dall’anno scorso sulle utenze domestiche e da quest’anno anche sulle utenze non domestiche, con una misurazione che viene effettuata in base al numero dei conferimenti (la tariffazione base arriva a 26 esposizioni, oltre quello il costo sale). Anche Quartu Sant’Elena e Nuoro si stanno avvicinando a questo sistema per primi ma non a pieno regime. “Essendo stata pionieristica in questo, alla città di Cagliari consentiamo un 10% in più di premialità” ha annunciato Lampis. Dunque una riduzione in tariffa del 25% nel capoluogo varrà il 35%.

