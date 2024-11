CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Consiglio regionale si riunirà domani, martedì 5 novembre, alle ore 10. Al primo punto dell’ordine del giorno è prevista la variazione di Bilancio da circa 530 milioni di euro, provvedimento su cui verterà anche il vertice di maggioranza programmato per questo pomeriggio alle 15 dalla presidente Alessandra Todde. La governatrice ha chiamato a raccolta i suoi per fare il punto sugli emendamenti in vista del confronto in Aula con la minoranza, che ha già annunciato battaglia. Sul tavolo del vertice c’è anche la legge sulle Aree idonee, che verrà discussa subito dopo la variazione che il centrosinistra spera di approvare entro mercoledì. Il provvedimenti mira a fermare la speculazione energetica, ma deve fare i conti con le forti contestazioni per essersi sovrapposto alla Pratobello, legge d’iniziativa popolare sostenuta da 210mila firme. Nella riunione di questo pomeriggio c’è però un altro punto caldo, ed è la posizione dell’assessore della Sanità Armando Bartolazzi, sostenuto dalla presidente Todde ma su cui gli alleati stanno già ragionando su eventuali sostituti. Bartolazzi è uomo dei 5 Stelle, scelto direttamente da Todde, ma per gli alleati di centrosinistra la Sanità non ha ricevuto la scossa sperata.

Foto: xd4/Italpress

(ITALPRESS).