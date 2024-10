CAGLIARI (ITALPRESS) – Erano in migliaia questa mattina davanti al Consiglio regionale sardo per accompagnare con una manifestazione la presentazione delle firme per la legge di iniziativa popolare Pratobello 24. Oltre 210mila le sottoscrizioni raccolte per il provvedimento che si propone di bloccare la speculazione eolica e fotovoltaica nell’Isola, superando la legge sulle aree idonee e non idonee su cui è al lavoro la Giunta Todde. “Non c’è spazio per gli speculatori. Deve essere chiaro a chi ci amministra in Sardegna e nei palazzi romani e di Bruxelles che questa piazza non accetterà nessuna imposizione in questa finta transizione energetica” le parole dal palco allestito fuori dal Consiglio dove a turno hanno parlato i portavoce dei comitati. Presenti anche numeeosi sindaci, come il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu, primo firmatario della legge. In piazza anche palloncini e gruppi di bambini, con il clima che è rimasto sempre pacifico e non si sono registrati disordini.

foto: xd4/tvi/red

(ITALPRESS).