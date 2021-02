CAGLIARI (ITALPRESS) – Via libera ai pagamenti a sostegno del comparto ippico ed equestre. L’agenzia regionale Agris ha approvato l’elenco dei beneficiari ammessi alla concessione degli aiuti previsti dalla legge regionale 22 del 23 luglio 2020, per un totale di un milione e 300mila euro, a favore di proprietari e detentori di cavalli, circoli ippici e associazioni sportive.”Sono interventi indispensabili – sottolinea l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia – per dare ossigeno a uno dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria che, oltre a essere una ricchezza per la economia della Sardegna, rappresenta le nostre origini e le nostre radici. Per questo l’abbiamo sostenuto convintamente e continueremo a sostenerlo in futuro. Spero anche – conclude l’esponente della Giunta Solinas – che in breve tempo venga approvata dal Consiglio regionale la proposta di legge di riordino del comparto”.

