SASSARI (ITALPRESS) – Si trovava nel suo podere per dei lavori agricoli quando, per circostanze ancora da chiarire, il suo trattore si è rovesciato su un lato schiacciandolo. E’ morto così un agricoltore di 59 anni, Pierpaolo Bacciu, mentre lavorava nelle campagne poco distanti da Pattada, nel sassarese. Difficili i soccorsi a causa della posizione impervia del terreno, con il 118 intervenuto con l’aiuto di mezzi agricoli e impossibilitato ad arrivare sul posto con ambulanze e elisoccorso. Per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sul posto anche i Carabinieri e lo Spresal per le indagini. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Vigili del Fuoco