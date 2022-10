CAGLIARI (ITALPRES) – “Dopo una stagione estiva, cha ha registrato un numero di arrivi addirittura superiori a quelli del 2019, con la presenza a Rimini riprende la promozione della ‘Destinazione Sardegnà negli appuntamenti fieristici nazionali e internazionali”. Lo ha detto l’assessore regionale sardo del Turismo, Gianni Chessa, durante una conferenza in video collegamento con lo stand della Sardegna presente al “TTG Travel Experience”: uno spazio di 1.100 metri quadri, dei quali 600 destinati ai 44 operatori del settore turistico, ricettivo e dei servizi. “Presentiamo la nostra offerta turistica, che stiamo arricchendo con alcuni segmenti fondamentali, come quello culturale, dei cammini religiosi e il cicloturismo – ha aggiunto l’assessore Chessa – Venerdì mattina inauguriamo l’Expo dell’Archeologia a Cagliari al bastone Saint Remy, dove dal 28 al 30 ottobre si terrà anche la fiera del turismo, ‘Tem Sardinia 2022’. Finalmente un appuntamento di rilievo nazionale e internazionale, che sarà il principale appuntamento sul turismo esperienziale in Sardegna”. “Nei giorni scorsi, durante gli ‘Stati generali del turismò, abbiamo ragionato, insieme agli operatori del settore e agli amministratori locali, sul futuro del turismo in Sardegna. Sono sempre più convinto che solamente facendo sistema potremo proporre un prodotto turistico che, grazie all’unicità della nostra Isola, possa affermarsi finalmente anche nei mesi di spalla”, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.

