SAN MARINO (ITALPRESS) – La Segreteria di Stato per il Turismo di San Marino ha organizzato un evento per sensibilizzare sulle malattie infantili e contemporaneamente far divertire, giocare e ballare i bambini, i ragazzi e le loro famiglie. Ospiti: I Ricchi e Poveri.

La Segreteria di Stato per il Turismo ha presentato oggi l’evento che si terrà il prossimo venerdì 8 settembre, al Parco Ausa di San Marino: “Sarà perché ti amo”.

Sarà una giornata dedicata al divertimento di tutta la famiglia, alla sensibilizzazione e alla solidarietà su temi particolarmente sentiti. L’intento dell’iniziativa, organizzata con il sostegno di numerose aziende private, è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema delicato eppure importante come quello dell’oncologia pediatrica e di creare un momento di unità e di supporto verso i bambini e le loro famiglie che affrontano ogni giorno questa sfida.

L’idea alla base dell’evento l’ha presentata il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati: “Sarà perché ti amo è una canzone de I Ricchi e Poveri ma è anche il sentimento che tutti noi proviamo verso i nostri figli e i nostri bambini. Tutti i figli e tutti i bambini. L’evento -ha spiegato Pedini Amati- è nato da una chiacchierata in cui mi hanno raccontato di una storia che mi ha particolarmente toccato una bimba ammalata, una famiglia che cambia, il rapporto che nasce con medici e ospedali e ovviamente un impegno durissimo per combattere con qualcosa di troppo grande. Siamo sempre più abituati a vedere persone ammalate, purtroppo siamo costretti ad accettare le malattie che colpiscono gli adulti ma non siamo pronti e non possiamo accettare che una malattia così crudele colpisca un bambino. La storia mi ha ovviamente toccato e ho pensato a questo evento che ha l’obiettivo di sensibilizzare sul tema e contemporaneamente far divertire famiglie, bambini e ragazzi di ogni età. Per l’ottima organizzazione dell’evento voglio organizzare Ufficio del Turismo e Segreteria di Stato, Trends Eventi e tutti gli sponsor che con il loro impegno hanno fatto in modo che quasi la metà dei costi dell’evento siano stati coperti da interventi di aziende private”.

A partire dalle 16 e fino a tarda sera sarà aperta un’ampia area giochi per bambini con attrazioni gonfiabili, truccabimbi, attività di animazione, giostre e food-truck per tutti i gusti.

Alle 18.30 sul palco allestito al Parco Ausa, si terrà la tavola rotonda dal titolo “Tumori infantili, guarire si può” condotta da Sergio Barducci e durante la quale interverranno medici specialisti in oncoematologia pediatrica e neurochirurgia pediatrica provenienti dagli Istituti ospedalieri di Bologna, Rimini e San Marino. Interverranno la Dott.ssa Laura Viola della Pediatria dell’Ospedale di Stato ISS San Marino, la Dott.ssa Fraia Melchionda (Oncoematologia Pediatrica presso l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna), il Dott. Arcangelo Prete (Oncoematologia Pediatrica Ospedale Sant’Orsola di Bologna), il Prof. Mino Zucchelli (Neurochirurgia Pediatrica e Università degli Studi di Bologna Ospedale Bellaria di Bologna), la Dott.ssa Roberta Pericoli (Oncoematologia Pediatrica presso AUSL Romagna).

Anche la dottoressa Laura Viola è intervenuta oggi in Conferenza Stampa: “I bambini non dovrebbero mai ammalarsi -ha detto la Dottoressa Viola- ma purtroppo succede. Quando la diagnosi parla di oncoematologia è una bomba deflagrante per le famiglie macredetemi, lo è anche per i medici. La Pediatria dell’Ospedale di Stato è in grado dal almeno due anni di gestire i giovani pazienti oncologici grazie alle infermiere che si sono formate per la gestione del problema e che ringrazio. Tra i ragazzi che seguiamo ci sono anche Lavinia e Maria Sole le cui storie hanno ispirato questa festa ma sono almeno due all’anno le nuove diagnosi che abbiamo, pur in un paese piccolo come il nostro. Proprio Maria Sole quando scendeva a Rimini per le cure nell’auto con il nonno ascoltava I Ricchi e Poveri, che saranno ospiti dell’evento. Sono felice che questa festa coinvolga tutti, famiglie, nonni, fratelli, medici. Perché queste problematiche sono dei bambini ma inevitabilmente coinvolgono tutti.

Bene -ha concluso la Dottoressa Viola- che il ricavato possa essere donato a tre associazioni impegnate nel mondo dell’oncologia pediatrica e nello specifico a Bimbo tu, Agep e Arop. Le associazioni saranno presenti”.

La giornata di festa sarà allietata dalla musica della San Marino Concert Band “Non potevamo mancare -ha spiegato il Direttore Dino Gnassi- il tema è meritevole del nostro impegno, quando il Segretario ci ha proposto di suonare abbiamo risposto senza esitare”.

Alle 20.30 saliranno invece sul palco “I Ricchi e Poveri” uno dei gruppi italiani più famosi nel mondo con una storia unica di oltre 50 anni di musica, voci capaci di suscitare emozioni positive e profonde, come dimostrato appunto dall’esperienza straordinaria di una delle bambine coinvolte.

Presenti anche “Lettori con la Valigia” e “Istituto musicale”.

Rossella Fugaro di Trends Eventi che cura l’organizzazione dell’evento insieme a Segreteria di Stato e Ufficio del Turismo ha spiegato che è stata fondamentale, per un evento di questo tipo, la collaborazione con UGRAA; AASPL e AASS.

Annachiara Sica, Direttore dell’Ufficio del Turismo ha spiegato: “Vogliamo che questo evento venga meglio di tutti gli altri pur nella complicazione di un’organizzazione lampo in periodo estivo e di ferie. Quello che presentiamo però è un successo organizzativo unico”.

Determinante il supporto delle aziende private: Centro Commerciale San Marino, Ecoservizi, Fullservice, Giochi del Titano, Valentini Carburanti, Banca di San Marino, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, Ordine Psicologi San Marino, BKN301, International Games Trade, Energreen, Colombini Group, MusicIn Srl, The Regent Hotel, Mondo Immagine, Titansound, Castello del del Circo, Trend Srl, Seriset, Libertas, Croce Bianco Azzurra.

L’evento è gratuito e ad offerta libera e volontaria, il ricavato sarà devoluto ad associazioni oncologiche pediatriche. In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Nuovo di Dogana.

