ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta presso la sede di Unindustria a Roma, l’Assemblea della Sezione Industria del Turismo e del Tempo libero, che ha eletto Presidente Giuseppe De Martino, General Manager The St. Regis Rome e, in qualità di Vice Presidente, Veronica Pamio, VP External Relations and Sustainability Gruppo Aeroporti di Roma, per il periodo 2024-2027. Inoltre, al Consigliere direttivo eletto Serafino Lo Piano, Responsabile Sales AV Trenitalia – Ferrovie dello Stato SpA, il Presidente ha affidato la delega per le Relazioni Istituzionali. La Sezione è composta da 91 aziende operanti in tutta la filiera, appartenenti nello specifico alle seguenti categorie: alberghi, sport & leisure, infrastrutture e trasporti, MICE, agenzie di viaggi e tour operator, attività culturali, termale e ristorazione, per un totale di 8.422 dipendenti.

Eletti i due Vice Presidenti: Veronica Pamio – Gruppo Aeroporti Di Roma e Alessandra Sensi – Terme Dei Papi Spa. Del Consiglio Direttivo fanno parte: Marta Abete – Gebart Spa, Sergio Arienzo – Twis Srl, Sergio Berlenghi – Gruppo Aeroporti di Roma, Alessandro Cabella – Rome Cavalieri Hilton – The Waldorf Astoria, Collection – Hilton Italiana Srl, Michela Camillo – Nh Italia Spa, Federica Catalucci – Triumph Group International Spa, Mirko Cattini – Hotel Eden, Magno Cristiani – Fiuggi Palace Srl, Flavia De Marchis – Alfa Fcm Srl, Vincenzo Falcone – Bulgari Roma Srl, Stefano Fiori – Univers Srl, Anna Gricini – Rocco Forte Family (Rome), Mario Liguori – Studio Ega Srl, Serafino Lo Piano – Ferrovie dello Stato Italiane Spa, Lorenzo Marzoli – Sport e Salute Spa, Lorenzo Nencini – Starhotels Spa, Pietro Notarbartolo – Aim Italy Srl, Simone Ponziani – Hotel Residence Oasi Di Kufra.

