Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano anche al Wta di Pechino

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il “China Open”, penultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 8.963.700 dollari, sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino (combined con un Atp 500).

Le azzurre, già campionesse in carica, hanno battuto in finale la coppia composta dalla giapponese Miyu Kato e l’ungherese Fanny Stollar, approdate all’ultimo atto dopo il forfait in semifinale di Priscilla Hone Karolina Muchova per un problema al piede della ceca. Le azzurre si sono imposte in tre set con il punteggio di 6-7, 6-3, 10-2 conquistando il quarto titolo stagionale. Erani e Paolini sono la prima coppia a riuscire a vincere per due anni di fila.

