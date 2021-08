FIRENZE (ITALPRESS) – “L’eccidio di Sant’Anna rappresenta una tappa fondamentale della storia recente del nostro paese, di quel cammino disseminato di tante vittime civili, oltre 4mila in Toscana, che ha portato alla libertà. La memoria è un nostro preciso dovere, è riaffermazione costante dei valori sui quali si fonda la nostra carta costituzionale, è la scelta convinta di stare dalla parte giusta della storia, è l’argine forte e irrinunciabile contro l’odio e la violenza”. Così Federica Fratoni, consigliera segretaria dell’Ufficio di presidenza, che questa mattina a Sant’Anna di Stazzema ha rappresentato il Consiglio regionale alla cerimonia per il 77° anniversario della strage. La consigliera regionale ha preso parte alla deposizione delle corone di fiori, alla Santa Messa, celebrata sul sagrato della chiesa dall’arcivescovo di Pisa, Giovanni Paolo Benotto, quindi al Corteo che è salito al Monumento Ossario nell’area sacrale, dove si sono tenuti i discorsi delle autorità, e all’inaugurazione mostra ‘Colori Per La Pace’ e della ‘Panchina Per La Libertà Di Stampa’.

“Sono tornata molte volte in questo luogo – dice Federica Fratoni – Essere qui oggi in rappresentanza di tutto il Consiglio Regionale è per me motivo di profondo orgoglio. Ma è anche un monito a proseguire nella testimonianza e nell’impegno di rafforzare la vocazione democratica delle nostre istituzioni, per garantire uguaglianza e giustizia sociale ai nostri cittadini, soprattutto ai più deboli che soltanto in un paese unito e solidale possono sentirsi accolti. Credo sia questo l’unico modo per onorare la memoria dei caduti e non disperdere quel messaggio di responsabilità e fiducia che ne deriva, per la costruzione di un futuro migliore al quale tutti noi dobbiamo contribuire”.

