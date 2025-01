ROMA (ITALPRESS) – Fare delle valutazioni? “Questa è un’idea del presidente, io voglio parlare di altro. Faccio il mio lavoro, vado avanti”. Così, in un’intervista a la Repeubblica, il ministro del Turismo Daniela Santanchè che, sulle critiche che le arrivano anche dal suo partito, dice: “Ma chissenefrega! Pazienza. Io non faccio nessun passo indietro, non mi dimetto, l’ho detto chiaro. Ero innocente ieri, sono innocente oggi, sarò innocente domani. Poi, se per me si vuole cambiare il diritto e uno è già colpevole con un rinvio a giudizio, si accomodino”. Alla premier che aveva detto che il rinvio a giudizio di per sè non basta per un passo indietro, ma anche che il ministro doveva valutare l’impatto della vicenda Visibilia sul proprio lavoro, Santanchè “replica”: “Ma magari l’impatto sul mio lavoro lo valuto io. Nessuno può dire che non lavoro come ministro del Turismo, nessuno mi ha detto che sono assente, in due anni e mezzo abbiamo applicato tutto il programma del ministero del turismo: tutto”. Un incontro con Meloni? “Io la vedo spesso, abbiamo i consigli dei ministri… Certo che la vedrò, ma non è successo niente di che. Io sono serena”. Infine, su cosa si sia detta con La Russa, il ministro chiosa: “La Russa è un mio amico, abbiamo un rapporto umano, ognuno nel rispetto del suo ruolo, lui come presidente del Senato, seconda carica dello Stato, io come ministro. Una cosa è certa: Ignazio non mi abbandonerà mai. Ma non come politica, come amica. In politica è molto difficile avere amici, io ho pochi amici. La Russa lo è. E lo saremo nei secoli come i carabinieri”.

(ITALPRESS).

-Foto: Agenzia Fotogramma-

