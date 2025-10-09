Santanchè “Piccoli comuni sono la spina dorsale dell’Italia in termini, una specificità in termini turistici”

ROMA (ITALPRESS) – “I piccoli Comuni sono la spina dorsale della nostra Nazione, con una grande forza di comunità, e una specificità tutta italiana in termini turistici. Rappresentano un patrimonio prezioso non solo da custodire, ma da tutelare e far crescere. E il Ministero continuerà a mettere in campo misure mirate per lo sviluppo di questi territori, che sono essenziali pure in ottica di destagionalizzazione, distribuzione dei flussi e sostenibilità dell’industria”. Così il ministro del turismo, Daniela Santanchè, che ha incontrato una rappresentanza di sindaci dei Comuni di Cittaslow, la rete italiana delle città del buon vivere. L’incontro, tenuto presso la sede del ministero del turismo, ha dato vita a un proficuo scambio di idee e proposte in tema di promozione, misure e politiche per incentivare la ricettività nei piccoli Comuni e sostenere programmi di formazione dedicati.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).