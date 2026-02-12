Santanchè “Per il 2026 nelle aree olimpiche si prevedono circa 513.000 arrivi, impatto economico complessivo superiore a 5,3 miliardi”

ROMA (ITALPRESS) – Il progetto “Welcome to Sud Italia. Sicilia, Calabria e Sardegna: la Meraviglia non si ferma” “vuole invertire la narrazione negativa, attraverso 5 milioni di euro a sostegno del turismo delle Regioni colpite, da investire anche in attività internazionali di riposizionamento dello storytelling delle destinazioni coinvolte, al fine di scongiurare ulteriori danni d’immagine e rilanciare la reputazione di Sicilia, Calabria e Sardegna”. Lo afferma il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, in un’intervista al Secolo d’Italia. “Non possiamo permetterci di perdere nemmeno un visitatore. E, per farlo, dobbiamo agire nell’immediato. Il tempismo, in questi casi, è tanto importante quanto le risorse economiche – prosegue -. Pur consapevoli della sofferenza ancora viva, siamo determinati a ribadire, a partire dalla fiera di Berlino, che la Meraviglia del Sud Italia non si ferma”.

Inoltre nei primi giorni di marzo alla fiera ITB di Berlino saranno presentate nuove e specifiche iniziative di promozione a sostegno delle terre colpite dal ciclone. “La scelta della Germania non è casuale – sottolinea il ministro -: rappresenta infatti il primo mercato internazionale per Sardegna e Calabria, rispettivamente con 2,1 milioni e mezzo milione di pernottamenti, e il secondo per la Sicilia, con 1,17 milioni di presenze. La Germania, dunque, ricopre un ruolo strategico per il turismo nelle regioni maggiormente colpite. Tuttavia, la nostra azione promozionale non si limiterà a questa Nazione: ci rivolgeremo anche agli altri principali mercati di riferimento come Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca, Francia, Benelux, Spagna e Austria”.

Santanché risponde poi a una domanda sull’impatto delle Olimpiadi di Milano-Cortina sul turismo: “Per il 2026, nelle aree olimpiche si prevedono circa 513.000 arrivi, 1,8 milioni di presenze e una spesa turistica diretta di 281 milioni di euro, con un impatto economico complessivo superiore a 5,3 miliardi di euro e una legacy destinata a durare, anche grazie a un valore sociale di 1,7 euro generato per ogni euro investito nell’evento – spiega il ministro -. Inoltre, Milano ha già prenotato l’80% delle camere tipicamente richieste per febbraio-marzo e si attendono circa 400.000 persone in più rispetto alla norma nella stagione dei Giochi. Sulle montagne italiane, quest’inverno saranno in vacanza 6,2 milioni di italiani (di cui 2 milioni seguiranno le gare dal vivo) e si stimano oltre 5 milioni di presenze negli agriturismi montani”.

– Foto IPA Agency –

