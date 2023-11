ROMA (ITALPRESS) – “L’Expo 2030 a Roma è un’opportunità che consentirebbe all’Italia di proseguire nel suo percorso di crescita nel panorama mondiale e non solo, consentirebbe di assecondare quella voglia d’Italia che c’è nel mondo, non un’affermazione astratta ma sostenuta dai numeri che ci dicono che l’Italia si posiziona al secondo posto tra le mete più ricercate all’estero, superando gli Stati Uniti, la Francia e il Regno Unito”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè, che aggiunge: “Come governo sappiamo quanto questa sfida sia strategica per favorire il percorso di crescita e sviluppo della Nazione, per questo il ministero del Turismo ha portato il proprio contributo fin da febbraio scorso a sostegno di questa corsa organizzando, nell’ambito della Borsa internazionale del Turismo, una tavola rotonda con Ministri e i rappresentanti di Stati del continente africano, Paesi insulari dei Caraibi e dell’Oceano indiano. E ancora in ogni incontro con ministri di Paesi esteri o missioni internazionali abbiamo messo al centro la questione Expo. Oggi consci di aver fatto tutto il possibile attendiamo l’esito finale, ma non prima di dare un enorme in bocca al lupo a Roma e all’Italia!”.

