Santanchè “La revisione della tassa di soggiorno non è in manovra”

MILANO (ITALPRESS) – L’aumento della tassa di soggiorno “adesso è prevista solo per i comuni interessati dai giochi olimpici, dove si può aumentare la tassa di soggiorno fino a 5 euro in più. Sulla tassa di soggiorno io parlo con le associazioni di categoria, bisogna fare una vera revisione della tassa di soggiorno che però non è all’ordine del giorno in questa finanziaria”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a margine di un evento di Fratelli d’Italia Lombardia su immigrazione e integrazione. Quanto alla proposta rilanciata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala di eliminare dalla città le lock box, la ministra si è detta “abbastanza d’accordo, ma c’è stata anche una circolare del ministero dell’Interno. Oggi la tecnologia ci permette altre modalità – penso al riconoscimento facciale – e non mi scandalizza anche perché è un problema di sicurezza. Credo che sia giusto identificare chi c’è in quella casa, poi non credo che vada fatto fisicamente e la tecnologia ci viene in aiuto”.

“Faccio un appello al buonsenso di tutti. Credo che tutti capiscano che le Olimpiadi sono una grandissima opportunità, una vetrina nel mondo, con milioni di persone che visiteranno la nostra nazione. Quindi faccio un appello al buonsenso: le Olimpiadi non devono essere un’occasione per esagerare, la categoria del buonsenso in questo caso è necessaria”.

