Santanchè “L’industria del turismo è un acceleratore economico e un vettore identitario”

RIAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – “L’industria del turismo è di fondamentale importanza per ogni Nazione, non solo sul versante economico ma anche per i significativi risvolti sociali. È il comparto che più di tutti rappresenta le nostre identità, le nostre comunità locali, e noi dobbiamo rafforzare questa visione. La visione di un’industria che è tra le più trasversali: turismo vuol dire viaggi, trasporti, infrastrutture; vuol dire dare impulso alla crescita complessiva di una Nazione ed esserne un grande acceleratore. E il turismo è anche un ponte di pace. Andando in giro per il mondo si conoscono altre culture, si conoscono altre città, e per noi esseri umani è importantissimo imparare a vedere il mondo con occhi sempre nuovi”. Queste le parole del ministro del Turismo Daniela Santanchè in apertura dei lavori di Tourise, la piattaforma sul futuro del turismo mondiale, in corso a Riad.

Il ministro, nell’ambito dell’iniziativa Tourise, ha guidato la tavola rotonda Italia-Arabia Saudita alla quale hanno partecipato imprese italiane e saudite; tra quelle italiane erano presenti i rappresentanti di Acque e Terme di Fiuggi, Alpemare, Arsenale, Eurobuilding, Ferrovie dello Stato Italiane, ITA Airways, Mangia’s, MSC Crociere, Nicolaus Group, Sicis, TechnoGym, Venini Spa e White Milano. Obiettivo sviluppare nuove progettualità e creare le migliori condizioni per favorire investimenti e crescita delle imprese.

– foto ufficio stampa Ministero del Turismo –

(ITALPRESS).