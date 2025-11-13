ROMA (ITALPRESS) – Il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha incontrato il ministro del Turismo, Cultura e Sport dell’Albania Blendi Gonxhja in visita a Roma in occasione del Vertice intergovernativo Italia-Albania in programma oggi.

Il “turismo sostenibile e diversificato” è uno degli ambiti della cooperazione strategica bilaterale individuati nell’Accordo quadro firmato oggi dal Presidente del Consiglio e dal Primo Ministro Rama in un Accordo quadro. L’Accordo prevede la collaborazione per la promozione di uno sviluppo turistico sostenibile, inclusivo e diversificato, sulla base dell’esperienza italiana, nonché il sostegno allo sviluppo del potenziale turistico di entrambi i Paesi quali destinazioni per tutto l’anno, in ambiti quali la valorizzazione del patrimonio culturale e il turismo rurale e agriturismo.

Nel corso dell’incontro i due ministri hanno anche ribadito l’importanza della collaborazione tra le destinazioni della Regione Adriatico-Ionica e Balcanica e discusso dei seguiti operativi alle proposte emerse in occasione del Forum sul Turismo Italia – Balcani dello scorso luglio.

