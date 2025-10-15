Santanchè in missione a Washington “Occasione per rafforzare i rapporti con gli USA massimizzando i benefici”

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro del Turismo Daniela Santanchè sarà a Washington, da domani a sabato, nell’ambito di una missione governativa trasversale volta a rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti d’America. L’iniziativa si inserisce nel solco del percorso strategico già intrapreso dal Governo Meloni e dal ministero del Turismo, che ha vissuto una recente tappa cruciale con il primo WTTC Global Summit in Italia, evento che ha generato 8 miliardi di euro di nuovi investimenti nel settore turistico nazionale.

“A oggi, l’Italia è la seconda destinazione extracontinentale più scelta dagli statunitensi e gli Usa sono secondi per spesa turistica internazionale nel Belpaese, con oltre 6 miliardi di euro lo scorso anno e quasi 3 miliardi nel primo semestre del 2025, mentre quest’anno gli arrivi aeroportuali sono in aumento del 2,2% sul 2024″, dichiara il ministro Santanchè.

“Ma il legame tra Italia e Usa è radicato ancora più in profondità, se pensiamo anche agli oltre 17 milioni di americani d’origine italiana, che tra l’altro rendono il turismo delle radici una leva strategica su cui investire. Questa missione rappresenta, dunque, un’occasione preziosa per rafforzare ulteriormente i rapporti tra le due Nazioni, massimizzando i benefici per entrambe”, aggiunge.

La trasferta negli Stati Uniti rappresenta una nuova fase nell’impegno del ministero per attrarre ulteriori investimenti nell’industria turistica italiana, sempre più centrale per lo sviluppo socioeconomico della Nazione, nonché elemento chiave per il consolidamento delle relazioni internazionali e, in particolare, dei legami transatlantici tra Italia e Usa. Durante la permanenza nella Capitale statunitense, il ministro Santanchè prenderà parte a una serie di incontri istituzionali e appuntamenti strategici con rappresentanti del settore privato, volti a valorizzare le eccellenze italiane e incentivare nuove opportunità di collaborazione e investimento.

