Santanché “Impegnati per il supporto al settore turistico”

ROMA (ITALPRESS) – “Il turismo non si ferma, abbiamo dei dati di previsione anche per questo mese di agosto che sono assolutamente soddisfacenti e quindi si va avanti”. Così la ministra del Turismo, Daniela Santanché, in un reel pubblicato sui social.

“Abbiamo pubblicato la graduatoria dei vincitori per il Polo strategico dell’Alta formazione sul turismo e siamo assolutamente contenti di dar via finalmente a questa alta formazione per il turismo. Questa è una sfida importante, perché per avere sempre di più un turismo di qualità dobbiamo vincere la sfida sui servizi e la componente umana è fondamentale. Questo – sottolinea – è un dato che ci fa ben sperare, come ci confermano i dati sull’occupazione: gli ultimi dati con 260mila nuovi occupati nel mondo del turismo e con il 18% in termini rispetto a tutte le assunzioni, vediamo che il turismo sta trainando l’occupazione”.

“Questo ci fa piacere anche per le misure che abbiamo messo in atto: la decontribuzione delle mance che prima di noi aveva la stessa tassazione del lavoro dipendente e oggi è al 5%; la decontribuzione degli straordinari notturni festivi, perché i lavoratori del turismo lavorano quando gli altri sono in vacanza; le staff house per dare più dignità, perché far vivere i lavoratori del turismo in case che siano assolutamente dignitose. Non ci fermiamo, andiamo avanti e faremo tante cose, perché questo è un settore importante che ha bisogno di sostegno, ha bisogno anche di leggi, di semplificazione, di sburocratizzazione. Siamo impegnati per dare tutto il supporto per far sì che le aziende del turismo possano assolutamente prosperare”, conclude Santanchè.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)