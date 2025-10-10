Santanchè “Il turismo si conferma il motore occupazionale del settore terziario”

ROMA (ITALPRESS) – “Ottantaseimila mila assunzioni previste a ottobre e 240 mila nel trimestre ottobre-dicembre: il turismo si conferma ancora motore occupazionale del settore terziario. I dati Unioncamere e Ministero del Lavoro parlano chiaro: l’industria turistica mantiene un ruolo di traino dell’economia italiana. Non solo: quasi il 41% delle nuove assunzioni riguardano gli under 30, segno che il comparto sa distinguersi anche per le opportunità di lavoro per i nostri giovani. Pure a dimostrazione di come le misure introdotte dal Ministero, dalla detassazione delle mance fino alla decontribuzione del lavoro notturno e festivo, passando per il provvedimento per le staff house, stiano rendendo il settore sempre più appetibile”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, commentando i dati del bollettino Excelsior.

