Santanchè “Il turismo in Italia gode di ottima salute”

ROMA (ITALPRESS) – “Il turismo in Italia gode di ottima salute e siamo la prima Nazione in Europa per tasso di saturazione delle strutture ricettive, in questa estate. Stiamo andando bene, di questo ringrazio tutti i lavoratori e tutti gli imprenditori perché sono orgogliosa del lavoro che stanno facendo”. Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, in un video sui social. “Stiamo andando bene, poi si può sempre fare meglio, dobbiamo sicuramente lavorare di più, ma intanto complimenti a tutti per quest’estate italiana”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).