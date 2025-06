Santanchè “Bisogna lavorare affinché arrivino offerte che facciano aumentare il turismo”

GENOVA (ITALPRESS) – “Sicuramente bisogna lavorare su quella che è la gestione dei flussi, però io vorrei parlare di undertourism. C’è sempre questa narrazione sull’overtourism, ma interessa il 4% del nostro territorio nazionale. Nel 96% invece dobbiamo lavorare insieme agli imprenditori, ai lavoratori, alla filiera del turismo per avere offerte che facciano aumentare il turismo”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a margine di un evento a Genova in occasione della tappa finale del tour della nave Amerigo Vespucci. “L’Italia è tutta una nazione turistica, dobbiamo sviluppare di più le aree interne, che non sono meno belle, ma sono meno conosciute, quindi aiutare a rafforzarsi anche da un punto di vista della comunicazione. Noi abbiamo un elemento competitivo che non ha pari nel mondo, siamo italiani, dovremmo essere un po’ più orgogliosi”, ha concluso Santanchè.

-Foto