Santanchè al G20 “Mantenere il turismo al livello più alto dell’agenda politica internazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “I lavori di questa Ministeriale G20 hanno ribadito con forza la visione strategica congiunta delle Nazioni partecipanti nel mantenere il turismo al più alto livello dell’agenda politica internazionale e nel rafforzare il suo ruolo come motore di sviluppo sostenibile e inclusivo. Inoltre, le linee concordate oggi si pongono in continuità con le tematiche e gli obiettivi individuati nel primo storico G7 Turismo a presidenza italiana dello scorso anno, oltre a fungere da ulteriore slancio in vista del vertice globale del WTTC che ospiteremo per la prima volta in Italia, a Roma, a fine mese”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, alla riunione ministeriale Turismo del G20 che si è svolta a Mpumalanga, in Sud Africa.

Il vertice ha posto al centro del dibattito il tema di un turismo più inclusivo, digitale e resiliente, anche al fine di consolidare il contributo del settore a uno sviluppo equo e sostenibile in linea con l’Agenda 2030. In particolare, i lavori hanno toccato quattro priorità: favorire la trasformazione digitale delle pmi turistiche; rafforzare le partnership; migliorare la connettività aerea; accrescere la resilienza del turismo. Al termine dei lavori è stata condivisa la Dichiarazione di Mpumalanga del G20 2025 che sottolinea l’importanza di un turismo sostenibile e inclusivo, con focus su innovazione digitale, finanziamenti e connettività aerea.

