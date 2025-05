Santanchè “L’afflusso straordinario di turisti conferma la grande voglia di Italia che c’è nel mondo”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi si chiude un periodo di diverse settimane che ha visto il turismo come protagonista assoluto. Esprimo grande entusiasmo per l’afflusso straordinario di visitatori in Italia, dalle città d’arte alle terme, dal mare alla montagna, passando per i borghi. Questo fenomeno testimonia l’attrattività del nostro patrimonio e conferma che il turismo in Italia è in salute, rappresentando un pilastro fondamentale della nostra economia. Si conferma quindi la grande voglia d’Italia che c’è nel mondo”. Lo dichiara il ministro del Turismo Daniela Santanchè.

“La sfida ora è renderla strutturale e garantire la sostenibilità del turismo e la destagionalizzazione, favorendo, come già stiamo facendo, la distribuzione dei flussi nel tempo, al di là dei periodi di festa o dei ponti, che senza dubbio danno un importante contributo alla crescita del settore. Questi temi saranno al centro anche del dibattito dell’evento mondiale dedicato al comparto che si svolgerà a Roma dal 28 al 30 settembre (WTTC Global Summit). Questo incontro rappresenta un’opportunità unica per promuovere il nostro settore a livello globale e per rafforzare la nostra posizione di leader nel panorama turistico internazionale”.

“Siamo convinti che questo evento sarà un ulteriore volano di crescita per un settore che già ci offre molte soddisfazioni e che, grazie alla dedizione delle imprese, dei lavoratori e degli operatori e alle nostre strategie, continuerà a prosperare. La valorizzazione del nostro patrimonio (materiale e immateriale) è fondamentale per attrarre sempre più visitatori e garantire un futuro luminoso al turismo in Italia” aggiunge il Ministro Santanchè conclude il messaggio ringraziando “tutti gli operatori, imprenditori e lavoratori del settore per il loro impegno costante, specialmente in questi 20 giorni di lunghi ponti e festività, e per il supporto dato al turismo, una delle risorse più preziose della Nazione”.

