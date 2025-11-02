ROMA (ITALPRESS) – Il ministro del Turismo Daniela Santanchè, la prossima settimana, volerà a Londra e Riad per due missioni istituzionali finalizzate al rafforzamento della cooperazione internazionale tra l’Italia e, rispettivamente, il Regno Unito e l’Arabia Saudita, orientate a favorire nuove sinergie per attrarre investimenti e sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese del settore.

Secondo quanto riferisce un comunicato, in particolare, martedì 4 novembre, il ministro presenzierà alla WTM di Londra, una delle più grandi fiere internazionali dedicate al comparto turistico, dove inaugurerà il Padiglione Italia organizzato da ENIT. Dall’8 all’11 novembre, poi, il ministro sarà a Riad, per partecipare alla ventiseiesima sessione dell’Assemblea Generale di UN Tourism, intervenendo nel dibattito di alto livello sull’intelligenza artificiale. Successivamente, nella stessa città, interverrà alla tavola rotonda istituzionale ed imprenditoriale italo-saudita nell’ambito di Tourise, nuova piattaforma globale che si propone di plasmare il futuro del turismo mondiale. Si ricorda inoltre che il 6 novembre il Ministro Santanchè interverrà a Roma, presso il Museo delle Civiltà (Piazza Guglielmo Marconi 8), alla conferenza stampa del MiTur di presentazione della prima giornata nazionale degli abiti storici.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).