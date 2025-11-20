Santanchè “66 milioni in tre anni per sostenere imprese e lavoratori del settore turistico”

ROMA (ITALPRESS) – “Un intervento fortemente voluto dal Governo Meloni che risponde alle esigenze di un settore che si conferma sempre più trainante per l’economia nazionale. Un “piano casa” per i lavoratori del turismo mai visto prima. Con un intervento di 66 milioni in tre anni stiamo sostenendo imprese e lavoratori e rafforzando la competitività dell’offerta turistica italiana”. Così il Ministro del Turismo Daniela Santanchè alla vigilia dell’apertura della piattaforma che da domani, al 19 dicembre, consentirà la richiesta di contributi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi – Staff House – per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo. Le risorse disponibili ammontano a 66 milioni di euro, pari a 22 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).